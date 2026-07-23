Сергей Разумовский

Киевское Динамо сыграет против греческого ПАОК во втором раунде квалификации Лиги Европы. Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.

Наставник бело-синих Игорь Костюк выбрал схему с двумя нападающими. В старте выйдут Эдуардо Герреро и Назар Пономаренко. В то же время летний новичок команды Пьер Мунгенге, который перешел из ПСЖ, снова не попал в заявку на матч.

Капитанскую повязку Динамо будет носить Александр Пихальонок. В составе ПАОК не сыграет один из лидеров команды Кирил Десподов. Бывший футболист Шахтера Тайсон начнет встречу на скамейке запасных. Также греки не включили в заявку своих российских игроков.

👥 Составы команд

🔷 Динамо: Нещерет, Кендзёра, Биловар, Михавко, Дубинчак, Бражко, Пихальонок, Волошин, Шапаренко, Герреро, Пономаренко.

🔄 Запасные: Ольховый, Суркис, Ярмоленко, Коробов, Рубчинский, Лонвейк, Малыш, Буяльский, Тиаре, Редушко, Герич, Дикий.

🇬🇷 ПАОК: Павленка, Кенни, Хадзидиакос, Михаилидис, Гомес, Сантамария, Зафейрис, Живкович, Констателис, Али, Миту.

🔄 Запасные: Циффцис, Монастирлис, Лиратзис, Аритс, Батаулас, Баба, Тимианис, Мади, Пелкас, Тайсон, Хадзидис, Еремеев.

Ранее XSport рассказывал, где смотреть матч квалификации Лиги Европы Динамо Киев – ПАОК.