«Костюк знает каждого игрока и функционера». Взгляд экс-игрока Динамо на смену тренера
Тренерский дебют и.о. главного тренера
1 день назад
Экс-вратарь Динамо Артур Рудько пообщался с Xsport о переменах на тренерском мостике Динамо. Сегодня чемпион Украины проведет свой дебютный матч 14 тура УПЛ против СК Полтава под руководством и.о. главного тренера Игоря Костюка, который заменил Александра Шовковского.
– Артур, сегодня дебютирует во главе первой команды Динамо Игорь Костюк. Стоило ли ждать 12 лет своего шанса?
– Ему виднее! С командами U-19 тоже становился чемпионом. Много лет в клубе. Знает лично каждого игрока и функционера. Думаю, что это ему только на пользу. Лично знаком и только лучшие впечатления как от человека, так и от тренера. Желаю ему успехов с командой!
– Как отреагировали на главную новость из стана Динамо?
– Очень жаль, что на такой ноте... Но, все же, хочу, хочу пожелать Александру Володимировичу как можно больше трофеев в дальнейшем! Руководству виднее... Надеюсь, что изменения помогут команде! В любом случае, спасибо Шовковскому за чемпионство, тем более в дебютном сезоне на посту главного тренера и желаю Динамо успехов!
– Можно назвать это решение запоздалым?
– Я знаю Шовковского, как человека и могу сказать уверенно, что он не из тех, кто все бросает на полпути и до последнего делал все, чтобы исправить ситуацию. Кто бы что ни говорил, но Александр Володимирович останется культовой фигурой для Динамо, которому элементарно не хватило тренерского опыта, как выходить из таких ситуаций.
– Вам не показалось, что Динамо не было готово к тому, что все знают, как против них играть, и отсутствие идей на тренерской скамье стоило Шовковскому работы?
– Из опыта игрока могу сказать, что другая точка зрения лишней точно не будет, когда можешь посмотреть. Зная предыдущий штаб лично, я уверен, что они прилагали максимум усилий.
Я работал в Лехе с Кендзьореком, который уже показал, что его наработки дают результат, но не каждый квалифицированный тренер решится ехать в Украину.
– Как можно преодолеть игровую кризис?
– Была надежда после Зриньски, что команда рванет, но пока ситуация. Знаете, для сегодняшнего Динамо, когда выпадает из игры несколько футболистов – это действительно проблема. Не так много игроков, которые застали более конкурентное Динамо в плане кадров.
Клубу нужны изменения, не только в плане игроков. Пока ситуация в стране не стабилизируется, не начнут приезжать квалифицированные игроки, наши гранды будут иметь проблемы в чемпионате. Говорить, что кто-то не старается, недорабатывает. Тот же Попов с задницы не слезает, но с Омонией споткнулся в штрафной, что привело к пенальти, в результате и к первому голу.
– Можно говорить о том, что сегодня украинским клубам не по зубам киприоты?
– Не бывает случайностей, когда ты проигрываешь Пафосу, АЕК и сейчас Омония. Еще когда я побывал на Кипре, то с каждым годом уровень чемпионата только растет. Туда приезжают очень квалифицированные игроки.
– Динамо после смены тренераможе розраховувати на плей-офф Ліги конференцій?
– Давайте вірити до останнього і після останньої гри вже поговоримо докладніше.
