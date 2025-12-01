Экс-вратарь Динамо Артур Рудько пообщался с Xsport о переменах на тренерском мостике Динамо. Сегодня чемпион Украины проведет свой дебютный матч 14 тура УПЛ против СК Полтава под руководством и.о. главного тренера Игоря Костюка, который заменил Александра Шовковского.

– Артур, сегодня дебютирует во главе первой команды Динамо Игорь Костюк. Стоило ли ждать 12 лет своего шанса?

– Ему виднее! С командами U-19 тоже становился чемпионом. Много лет в клубе. Знает лично каждого игрока и функционера. Думаю, что это ему только на пользу. Лично знаком и только лучшие впечатления как от человека, так и от тренера. Желаю ему успехов с командой!

– Как отреагировали на главную новость из стана Динамо?

– Очень жаль, что на такой ноте... Но, все же, хочу, хочу пожелать Александру Володимировичу как можно больше трофеев в дальнейшем! Руководству виднее... Надеюсь, что изменения помогут команде! В любом случае, спасибо Шовковскому за чемпионство, тем более в дебютном сезоне на посту главного тренера и желаю Динамо успехов!

– Можно назвать это решение запоздалым?

– Я знаю Шовковского, как человека и могу сказать уверенно, что он не из тех, кто все бросает на полпути и до последнего делал все, чтобы исправить ситуацию. Кто бы что ни говорил, но Александр Володимирович останется культовой фигурой для Динамо, которому элементарно не хватило тренерского опыта, как выходить из таких ситуаций.

Александр Шовковский. Фото: ФК Динамо Киев

– Вам не показалось, что Динамо не было готово к тому, что все знают, как против них играть, и отсутствие идей на тренерской скамье стоило Шовковскому работы?

– Из опыта игрока могу сказать, что другая точка зрения лишней точно не будет, когда можешь посмотреть. Зная предыдущий штаб лично, я уверен, что они прилагали максимум усилий.

Я работал в Лехе с Кендзьореком, который уже показал, что его наработки дают результат, но не каждый квалифицированный тренер решится ехать в Украину.

– Как можно преодолеть игровую кризис?

– Была надежда после Зриньски, что команда рванет, но пока ситуация. Знаете, для сегодняшнего Динамо, когда выпадает из игры несколько футболистов – это действительно проблема. Не так много игроков, которые застали более конкурентное Динамо в плане кадров.

Клубу нужны изменения, не только в плане игроков. Пока ситуация в стране не стабилизируется, не начнут приезжать квалифицированные игроки, наши гранды будут иметь проблемы в чемпионате. Говорить, что кто-то не старается, недорабатывает. Тот же Попов с задницы не слезает, но с Омонией споткнулся в штрафной, что привело к пенальти, в результате и к первому голу.

– Можно говорить о том, что сегодня украинским клубам не по зубам киприоты?

– Не бывает случайностей, когда ты проигрываешь Пафосу, АЕК и сейчас Омония. Еще когда я побывал на Кипре, то с каждым годом уровень чемпионата только растет. Туда приезжают очень квалифицированные игроки.

– Динамо после смены тренераможе розраховувати на плей-офф Ліги конференцій?

– Давайте вірити до останнього і після останньої гри вже поговоримо докладніше.

Это сердце разбилось, несите следующее: итоги работы Шовковского с киевским Динамо.