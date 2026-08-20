Сергей Разумовский

Ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский рассказал о ситуации вокруг главного тренера киевского Динамо Игоря Костюка. По информации журналиста, президент клуба Игорь Суркис пока не принял окончательного решения относительно будущего наставника.

В то же время положение Костюка остается непростым. Динамо уже летом завершило выступления в еврокубках, что усилило критику в адрес тренерского штаба и поставило под сомнение дальнейшее сотрудничество специалиста с киевским клубом.

По словам Спиваковского, победа над Колосом в третьем туре чемпионата Украины (2:1) помогла Костюку избежать немедленной отставки. Киевская команда завоевала важные три очка, благодаря чему руководство клуба решило не делать поспешных выводов.

Журналист сообщил, что в ближайшие дни Костюк должен встретиться с Игорем Суркисом. Во время разговора стороны планируют обсудить результаты команды, причины неудачного выступления в еврокубках и дальнейший формат сотрудничества.

Спиваковский отметил, что последняя победа фактически спасла главного тренера от увольнения. В то же время она не гарантирует Костюку длительной работы на посту. По информации источников, приближенных к Динамо, каждая следующая серьезная неудача может стать для наставника последней.

Таким образом, Костюк получил дополнительное время, но его будущее непосредственно будет зависеть от ближайших результатов команды. Даже успешный старт в чемпионате Украины не снял всех вопросов после досрочного вылета из еврокубков.

Спиваковский также рассказал, что руководство Динамо уже может оценивать потенциальных кандидатов на замену Костюку. Однако в клубе не планируют принимать решение на эмоциях и хотят тщательно подойти к выбору нового наставника.

По словам журналиста, у киевского клуба есть время для поиска преемника. Руководители Динамо осознают стратегическую важность будущего назначения, ведь новый тренер должен не только улучшить результаты первой команды, но и определить дальнейшее направление развития клуба.

В Динамо боятся повторить ошибку при выборе наставника, поэтому рассматривают возможность детально проанализировать кандидатуры и условия потенциального сотрудничества. Клуб хочет найти специалиста, который будет соответствовать его спортивным задачам и иметь четкое видение построения конкурентоспособной команды.

В настоящее время Игорь Костюк продолжает выполнять обязанности главного тренера Динамо. Ближайшая встреча с президентом клуба может стать определяющей для его будущего.