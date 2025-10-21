Футбольный клуб Подолье (Хмельницкий) сообщил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Сергеем Ковальцом. Об этом официально заявила пресс-служба клуба.



— Футбольный клуб Подолье благодарит главного тренера Сергея Ковальца за плодотворную работу и позитивные моменты в истории клуба. Желаем дальнейших успехов, новых достижений и побед в тренерской карьере.

Напомним, что Ковалец возглавил хмельницкую команду в октябре 2024 года. Под его руководством Подолье провело 28 матчей, в которых одержало 7 побед, 8 ничьих и 13 поражений.

Сейчас клуб из Хмельницкого имеет лишь 4 очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Первой лиги.

Решение о расторжении контракта принято после серии неудачных результатов и технического поражения, полученного из-за участия в матче дисквалифицированного игрока в матче против Прикарпатья-Благо, в котором хмельничане одержали победу 2:1.