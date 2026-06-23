Сергей Разумовский

Сергей Ковалец покинул пост главного тренера запорожского Металлурга. Пресс-служба клуба официально объявила о прекращении сотрудничества со специалистом по взаимному согласию сторон.

Ковалец возглавил Металлург в январе этого года и работал с командой до завершения сезона. После окончания кампании тренер и руководство клуба провели переговоры и приняли совместное решение не продолжать сотрудничество.

По словам Ковальца, ещё перед началом работы стороны договорились вернуться к обсуждению будущего после завершения сезона независимо от итогового результата. Специалист также поблагодарил болельщиков, футболистов и руководство Металлурга. Он подчеркнул, что клуб выполнил все договорённости, поэтому никаких претензий у него не осталось.

Сезон-2025/26 Металлург завершил на последнем месте в Первой лиге Украины. Из-за этого запорожская команда потеряла место в дивизионе. Следующую кампанию Металлург проведёт уже во Второй лиге.