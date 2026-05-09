Сергей Разумовский

В рамках 32-го тура чемпионата Кипра в группе выбывания Олимпиакос Никосия одержал чрезвычайно важную победу на выезде, обыграв АЕЛ со счетом 3:1. Этот результат имеет большое значение для команды из Никосии, которая продолжает борьбу за сохранение места в высшем дивизионе кипрского футбола.

Начало матча сложилось для Олимпиакоса неудачно. Уже на пятой минуте хозяева поля смогли выйти вперед: Саво воспользовался своим шансом и открыл счет в встрече. Такой быстрый гол мог серьезно повлиять на психологическое состояние гостей, однако команда из Никосии не растерялась и довольно быстро вернулась в игру. На 11-й минуте Пикис восстановил равновесие, сделав счет 1:1.

Ключевой момент первого тайма произошел на 38-й минуте, когда АЕЛ остался в меньшинстве после удаления Масеко. Этот эпизод заметно изменил ход игры, ведь Олимпиакос получил не только численное преимущество, но и дополнительную возможность усилить давление на ворота соперника еще до перерыва.

Гости быстро воспользовались ситуацией. Уже на 42-й минуте Виктор Коваленко вывел Олимпиакос вперед, забив второй мяч своей команды. Для украинца забитый мяч в ворота АЕЛа стал вторым в нынешнем сезоне чемпионата Кипра. В целом украинский полузащитник провел 18 матчей в турнире.

Во втором тайме Олимпиакос действовал уверенно и прагматично. Команда контролировала игру, пользовалась численным преимуществом и не позволяла АЕЛу вернуть интригу в матч. На 61-й минуте Кономис забил третий гол гостей, фактически сняв вопрос о победителе встречи. После этого Олимпиакос довел матч до победы с комфортным счетом 3:1.

Благодаря этой победе Олимпиакос Никосия набрал 37 очков и улучшил свое положение в турнирной таблице группы выбывания. Команда смогла оторваться от Акритаса на два балла в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе. С учетом напряженной ситуации в нижней части таблицы, эти три очка могут иметь решающее значение на финише сезона.

Чемпионат Кипра. Группа выбывания, 32-й тур

АЕЛ – Олимпиакос Никосия 1:3

Голы: Саво, 5 – Пикис, 11, Коваленко, 42, Кономис, 61

Удаления: Масеко, 38