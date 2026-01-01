Стало известно, кто из игроков Руха может оказаться в Карпатах
Желто-черные продолжают усиливать соседа
около 1 часа назад
Фото: - Движение Львов
Карпаты рассматривают вариант с приглашением двух футболистов Руха, сообщает «ТаТоТаке».
По информации источника, в рамках соглашения о сотрудничестве обоих клубов состав зелено-белых пополнят лучший бомбардир Руха Бабукар Фаал и защитник Ростислав Лях.
Долгое время претендентом на Фаала называли ЛНЗ, который подтверждал заинтересованность в гамбийском страйкере.