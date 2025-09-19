Экс-советник президента Динамо Игоря Суркиса по вопросам развития детско-юношеского футбола Артем Кравец рассказал о коррупции в академии киевлян.

«За год я получил три-четыре предложения за огромные деньги, примерно 10 тысяч долларов, чтобы устроить ребёнка в академии Динамо. У меня за 12 месяцев было столько ситуаций. Поэтому представляю сколько предложений имели люди, которые уже десятки лет в этой истории.

В каждой возрастной категории по два, три, четыре таких ребёнка, которые занимают места действительно талантливых юношей. Проблема в том, что талантливые дети видят, что на их месте в основе играют такие люди и поэтому у них могут начаться психологические проблемы», – сказал Кравец в эфире Youtube-канала «BurBuzz».