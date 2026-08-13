Сергей Разумовский

Украинский полузащитник Данило Кревсун близок к завершению выступлений в Германии. По информации «ТаТоТаке», 21-летний футболист может продолжить карьеру в Венгрии, где им заинтересован клуб ZTE из Залаэгерсега.

Венгерская команда уже сделала Кревсуну повторное предложение. ZTE интересовался украинцем еще зимой, однако тогда стороны не смогли договориться о переходе. В настоящее время переговоры возобновились и находятся на продвинутой стадии.

В случае успешного завершения коммуникации Кревсун присоединится к венгерскому клубу на правах свободного агента. Таким образом, ZTE не придется платить компенсацию за трансфер футболиста.

Кревсун является бывшим игроком дортмундской Боруссии. За «шмелей» даже заявлялся на Лигу чемпионов, однако дебютировать за первую команду футболисту не удалось.

По итогам прошлого сезона ZTE занял пятое место в чемпионате Венгрии. Кроме того, команда добралась до финала национального Кубка, что свидетельствует о ее конкурентоспособности на внутренней арене.

Ранее сообщалось, что Боруссия хотела продлить контракт с Кревсуном.