Кристал Пэлас намерен приложить максимум усилий, чтобы продлить договор с главным тренером Оливером Гласнером, сообщает журналист Пит О'Рурк.

По данным источника, в клубе в последнее время возникла напряженная обстановка, но руководство считает австрийского наставника ключевой фигурой в построении будущих успехов команды.

Гласнер возглавил Пэлас в феврале 2024 года и всего за несколько месяцев привел «орлов» к исторической победе в Кубке Англии, а затем и к триумфу в Суперкубке страны.

Текущий контракт специалиста рассчитан до лета 2026 года. При этом внутренние трудности усугубились из-за ситуации с капитаном Марком Геъи, которого тренер отказался отпускать в Ливерпуль в последний день трансферного окна.