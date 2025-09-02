Марк Гехі крайне недоволен Кристал Пэлас из-за срыва трансфера в Ливерпуль, который не состоялся в последний день трансферного окна, сообщает The Guardian.

Защитник был возмущен решением клуба отменить сделку, которая казалась уже завершенной. Руководство команды во главе со Стивом Перишем сначала согласилось на сделку за несколько часов до дедлайна, и Гехи даже прошел первую часть медицинского осмотра для Ливерпуля, подал документы в АПЛ и записал прощальное видео.

Однако Периш передумал в последний момент после того, как главный тренер Оливер Гласнер пригрозил уйти в отставку в случае завершения трансфера. Ситуация шокировала Гехи, который оказался вынужден остаться в клубе против своей воли. Защитник не планирует бойкотировать матчи, но рассматривает возможность отказа от капитанской повязки в знак протеста, подчеркивая, что вел себя корректно на протяжении всего процесса.

В этом сезоне Гехи провел за Кристал Пэлас шесть матчей и забил один гол.