Кристал Пэлас и Фулхэм расписали мировую в поединке 19 тура АПЛ. Матч в Лондоне завершился со счетом 1:1.

Команды обменялись голами в каждом из таймов. Перед перерывом хозяева вышли вперед, когда Матета откликнулся на передачу Клайна, направив мяч мимо голкипера Фулхэма Лено.

Преимущества в один гол не хватило Кристал Пэлас, чтобы рассчитывать на новогодние 3 балла. На 80-й минуте Робинсон и Лукич вывели на ударную позицию Керни, которому удалось отличиться после выхода на замену.

Кристал Пэлас и Фулхэм были вынуждены довольствоваться ничьей в стартовом поединке 2026 года.

АПЛ. 19 тур

Кристал Пэлас - Фулхэм 1:1

Голы: Матета, 39 - Керни, 80