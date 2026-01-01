Экс-футболист Манчестер Юнайтед, телеэксперт Гари Невилл поделился впечатлениями после матча 19 тура АПЛ против Вулверхэмптона (1:1). Его слова приводит Sky Sports.

Они отступили назад. Я не совсем понимаю, почему были сделаны изменения. Волвз, вероятно, были лучшей командой на поле. Амориму не нужно говорить «я не внес изменения из-за СМИ», потому что тогда он, по сути, говорит нам, что СМИ влияют на него.

Причина, по которой ему пришлось изменить схему, заключается в том, что уровень игры при 3-4-3 был очень низким, а результаты — ужасными. Когда я вижу, что мы возвращаемся к игре в три защитника, я думаю: «Нет, Рубен, зачем ты это сделал?» Тренер должен посмотреть на это и подумать: «Я все неправильно понял. Я все усложнил».

Замены сделали МЮ еще хуже. Каждая из замен была странной. Если Циркзе не травмировался, и это была тактическая замена, то она была действительно неудачной. Циркзе — это не Эрик Кантона, как ни крути, но ему нужно было быть на поле ради физической формы, присутствия, опыта.

И он забил, нельзя было его менять. Поэтому я надеюсь, что это из-за травмы. Ради блага Аморима я надеюсь, что он травмирован, — заявил Невилл.