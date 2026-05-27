Кристал Пэлас и Райо Вальекано встретятся в финале Лиги конференций УЕФА на Red Bull Arena в Лейпциге. Для обеих команд это будет первый европейский финал в истории.

Кристал Пэлас уже переписал клубную историю, став первым дебютантом большого еврокубка с 2001 года, который добрался до финала. Команда Оливера Гласнера подходит к решающему матчу после поражения от Арсенала со счетом 1:2 в чемпионате Англии. Этот результат продолжил безвыигрышную серию лондонцев до четырех матчей.

Несмотря на это, выступления английского клуба в Лиге конференций остаются впечатляющими. «Пэлас» проиграл лишь один из десяти последних матчей турнира, одержав восемь побед – это рекордный показатель для клуба-дебютанта в большом еврокубке.

В то же время Райо Вальекано подходит к финалу в значительно лучшей форме. Победа над Алавесом со счетом 2:1 продолжила беспроигрышную серию мадридского клуба до девяти матчей. В этот отрезок также вошли две победы над Страсбургом в полуфинале Лиги конференций.

Испанская команда может стать первым клубом из Испании, который выиграет Лигу конференций. В прошлом сезоне в финале турнира уступил Бетис.

История личных встреч между командами отсутствует – клубы еще ни разу не играли друг против друга. Также обе команды впервые встретятся с представителем соответствующей страны в еврокубках.

Среди статистических фактов выделяется результативность матчей Кристал Пэлас – в восьми последних поединках команды фиксировалось более 2,5 голов. В то же время лишь один из семи последних матчей «Райо Вальекано» завершился с таким показателем.

Особое внимание в финале привлекать будет нападающий Пэлас Исмаила Сарр, который может стать первым футболистом в истории Лиги конференций, забивавшим в шести матчах турнира подряд. В составе Райо ключевой фигурой является Алемао, который оформил два гола в полуфинале.

Перед финалом у команд есть кадровые вопросы. Кристал Пэлас ожидает новостей о состоянии Адама Вортона и Криса Ричардса, тогда как Райо Вальекано следит за восстановлением Карлоса Мартина.

