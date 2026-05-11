Александр Сукманский

Свежеспечённый финалист европейского турнира Райо Вальекано постарается избежать эмоционального спада после еврокубкового успеха, принимая близкую украинским болельщикам Жирону в матче 35-го тура Ла Лиги. Начало игры в 22:00, трансляция – на MEGOGO.

Райо подходит к игре в отличном настроении после победы над французским Страсбуром со счётом 1:0 (2:0 по сумме двух матчей), что обеспечило команде место в финале Лиги конференций УЕФА против английского Кристал Пэлас. Это уже пятый матч без поражений для команды Иниго Переса. Участие в еврокубках не помешало их успешным результатам на внутренней арене: победа 2:0 над Хетафе означает всего две неудачи в последних 12 турах чемпионата (5 побед, 5 ничьих). Перед туром команда опережает тройку аутсайдеров на шесть очков.

На своем поле Райо не проигрывает в чемпионате с января (4 победы, 3 ничьих), причём все домашние победы были одержаны без пропущенных мячей.

Жирона остаётся в борьбе за выживание после трех поражений подряд, каждое из которых было с разницей в один мяч. Особенно болезненной стала неудача 0:1 от Мальорки, которая оставила команду Мичела всего в двух очках от зоны вылета. Впереди сложный календарь с матчами против Реал Сосьедад и Атлетико Мадрид.

В гостях каталонцы не побеждают с января (4 ничьих, 3 поражения). Всего одна победа в девяти выездных матчах против команд, начавших тур выше 12-го места, свидетельствует о сложной задаче.

Очные встречи

Райо выиграл матч первого круга 3:1 и может оформить первый с сезона 2016/17 дубль в чемпионате над Жироной.

Горячая статистика и серии

Перед туром Райо входит в тройку команд Ла Лиги, которые не проигрывали после того, как открывали счет (10 побед, 3 ничьих).

Райо не выигрывал в пяти последних матчах чемпионата, проходивших в понедельник (3 ничьих, 2 поражения).

В 12 из 17 выездных матчей Жироны обе команды забивали.

Жирона пропустила рекордные для лиги 14 голов в интервале между перерывом и 60-й минутой.

Ключевые игроки и потери

Хорхе де Фрутос забивал первым или последним в 7 из 10 матчей, где отмечался в этом сезоне, включая гол в первом матче противостояния. В составе гостей Аззедин Унахи является наиболее нарушающим правила игроком чемпионата (51 фол) и имеет семь жёлтых карточек.

У Райо травмирован Луис Фелипе, дисквалифицирован Иси Палацон. В Жироне из-за дисквалификации отсутствует Браян Хиль.

Райо занимает 11-е место и отстает от седьмого всего на два очка, тогда как Жирона идет 16-й и имеет лишь два очка запаса над зоной вылета. При полной концентрации хозяев на чемпионате их победа выглядит наиболее вероятной.

