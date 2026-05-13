ЛНЗ представит Украину в Лиге конференций в следующем сезоне
Команда из Черкасс гарантировала себе место в топ-3
около 1 часа назад
Черкасский ЛНЗ впервые в своей истории выступит на международной арене. По итогам 28-го тура украинской Премьер-лиги команда досрочно обеспечила себе место в зоне еврокубков на следующий сезон.
За два тура до завершения чемпионата черкасчане имеют в своем активе 57 очков, что на 6 баллов больше, чем у киевского Динамо, которое занимает четвертую позицию.
Поскольку ЛНЗ имеет преимущество над бело-синими по результатам личных встреч (1:0 и 0:0), подопечные Виталия Пономарева уже гарантированно не опустятся ниже третьего места.
Таким образом, представитель Черкас официально забронировал себе участие в Лиге конференций на сезон 2026/27.
Голы Твердохлеба и Кузика принесли ЛНЗ победу над Полтавой.
