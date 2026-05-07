Александр Сукманский

7 травня у Лондоні відбудеться матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА, у якому Кристал Пелес прийме Шахтар. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом. Перша гра завершилася перемогою англійців 3:1.

Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Кристал Пелес підходить до гри фаворитом

Лондонський клуб дістався півфіналу як один з головних претендентів на трофей і підтвердив статус у першому матчі, ефективно реалізувавши свої моменти. Попри поразки в АПЛ від Борнмута (0:3) та Ліверпуля (1:3), у єврокубках команда виглядає значно впевненіше.

Домашній стадіон Селхерст Парк цього року став справжньою фортецею – серія без поразок у семи матчах у всіх турнірах доповнена шістьма «сухими» іграми. Команда робить ставку на інтенсивний пресинг і швидкі контратаки через фланги, а більшість голів забиває після перерви завдяки фізичній витривалості.

Ключовою фігурою атаки залишається Еберечі Езе, навколо якого будується вся креативна гра команди.

Шахтар намагатиметься здійснити камбек

Донецький клуб опинився у складній ситуації після поразки 1:3, але підійшов до поїздки в Лондон з перемогою над Динамо Київ 2:1. У поточному сезоні команда регулярно забиває у виїзних матчах єврокубків і демонструє ефективність на чужому полі.

Лідером атаки є Лассіна Траоре, який перебуває у хорошій формі. Важливою фігурою також залишається Олег Очеретько, автор гола у першій зустрічі.

Історія виступів проти англійських клубів не на користь донеччан – команда не перемагала в останніх шести єврокубкових матчах проти представників Англії.

Прогноз на матч

Фаворитом зустрічі вважається Кристал Пелес, який має перевагу у два м’ячі. Очікується обережний сценарій гри з акцентом господарів на оборону та контратаки.

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.