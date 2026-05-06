Главный тренер Шахтера Арда Туран пообщался с журналистами накануне ответного матча 1/2 финала Лиги конференций против английского Кристал Пэлас. Слова приводит пресс-служба Шахтера.

Несмотря на поражение в первой игре (1:3), наставник горняков отметил желание команды побороться за выход в финал и подчеркнул европейские амбиции клуба.

Нас ожидает непростая игра. Будет очень сложно пройти в финал с той позиции, где мы оказались после первого матча. Тем не менее, если есть вера и надежда, мы должны идти за ними. У нас очень сильный соперник, который играет по своей системе, имеет прекрасного тренера. Я ранее говорил, что доволен уровнем игры, который мы продемонстрировали в первом поединке, а сейчас будем работать только над мелкими деталями. Мы получили очень хороший урок в том матче.

Мы – команда, которая будет играть в Лиге чемпионов через два-три месяца, и у нас есть мечта добраться до финала Лиги конференций УЕФА и не оставляем этой мечты. Это будет соответствовать нашим европейским амбициям. Если же мы не достигнем успеха, я все равно буду гордиться своей командой, так как она привлекла украинскую аудиторию и болельщиков к европейским играм.