Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги конференций против донецкого Шахтера. Несмотря на уверенную победу в первой игре, специалист призывает команду к максимальной концентрации на Селхерст Парк.

Мы видели, насколько прекрасен Шахтер. У них быстрые игроки, отличные дриблеры. Нам нужно сыграть еще одну отличную игру. Но, конечно, теперь мы будем играть с большей уверенностью. На Селхерст Парк мы знаем, что получим огромную поддержку от наших болельщиков. Я сказал игрокам, что самое главное — мы знаем, что делать. Нам не нужно много менять. Главное — играть на своем лучшем уровне.

Если бы я не был в восторге от такой игры, это была бы неподходящая для меня работа. Я сказал игрокам сегодня, что мне действительно нравится быть частью этой невероятной команды.