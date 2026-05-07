Лига конференций. Полуфинал, ответный матч. Кристал Пэлас – Шахтер
Начало – в 22:00 по Киеву
Сегодня, 7 мая, состоится ответный матч полуфинала Лиги конференций Кристал Пэлас – Шахтер.
Игра пройдет в Лондоне на стадионе Селгерст Парк. Начало – в 22.00 по Киеву.
Главным арбитром встречи будет испанец Алехандро Эрнандес.
Прямая трансляция матча пройдет на медиа-сервисе MEGOGO.
В первой игре Кристал Пэлас победил со счетом 3:1. Голами в составе английского клуба отметились Исмаила Сарр, Даичи Камада и Йорген Ларсен, а в украинском – Олег Очеретько.
Напомним, Шахтер может напрямую попасть в основу Лиги чемпионов.
