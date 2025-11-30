Кристал Пэлас упустил победу над Манчестер Юнайтед
Манкунианцы перевернули игру
около 16 часов назад
Фото -Getty Images
Кристал Пэлас в рамках 13 тура АПЛ дома принимал МЮ. Матч в Лондоне завершился со счетом 1:2.
Первая половина игры была полна оптимизма, когда хозяевам удалось выйти вперед до перерыва, получив право на пенальти. Матета на 36-й минуте реализовал 11-метровый.
После перерыва Ман Юнайтед удалось изменить ситуацию в свою пользу, проведя ударную 10-минутку. Сначала Зирксее восстановил паритет на «Селхерст Парк», а чуть позже Маунт, как оказалось, оформил победный гол
Победа МЮ позволила обойти Кристал Пэлас в турнирной таблице АПЛ.
АПЛ. 13 тур
Кристал Пэлас - МЮ 1:2
Голы: Матета, 33 (с пенальти) - Зирксее, 54, Маунт, 63