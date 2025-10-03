Главный тренер Руха Иван Федык подвел итоги стартового матча 8 тура УПЛ против Колоса (2:0). Его слова приводит УПЛ ТВ.

В первом тайме были подходы к воротам соперника, которыми мы могли лучше распорядиться. Команда начинала быстрые атаки, но на завершающей стадии не хватало понимания. На все нужно время, ведь на сборах «Рух» не играл в этом составе. Планомерная работа команды началась только после закрытия трансферного окна. Каждый мог уйти, могли прийти и новички, поэтому о футболе все начали думать только как закрылось трансферное окно.

Конечно, голы всегда добавляют команде уверенности. Фаал – молодец. Он нападающий, и это его работа – забивать голы. Бабукар забивал и в кубке, и на старте сезона в чемпионате. Мы не разделяем эти турниры, ведь для нас важна каждая игра. К каждому матчу команда тщательно готовится. В Коваливку с нами не приехал Эдсон, который является одним из наших ключевых футболистов, и его качественно заменил Денис Слюсар. Виталий Роман сейчас набирает оптимальные кондиции и восстанавливается от микроуничтожений.

На скамейке запасных у нас преимущественно молодежь. Это тот резерв, который должен усилить командную игру, выходя на замену. Благодаря этому молодые футболисты и будут получать необходимый опыт. Что касается того, кто пробивает пенальти, то мы не определяем такого игрока до матча. Во время игры происходят замены, кто-то на этот момент уже может чувствовать усталость. Поэтому выполняет одиннадцатиметровый футболист, который чувствует уверенность в себе – сегодня это был Остап Притула, - рассказал Федик.