ФК Кривбасс сообщил, что вратарь Александр Кемкин и полузащитник Артур Микитишин, которые получили повреждения в матче 8 тура против Кудривки (3:1), прошли углубленные обследования.

У Микитишина выявлено повреждение связок голеностопного сустава. Что касается Кемкина, то его повреждение оказалось не таким серьезным, так что есть надежда на его скорейшее возвращение к тренировкам в общей группе.

По информации «ТаТоТаке», в случае с вратарем Кривбасса сначала речь шла о возможной травме плюсневой кости, но все обошлось повреждением сухожилия. В первом случае — кипер бы лечился до 6-8 недель.

Сейчас же можно ожидать его возвращения примерно через 10 дней.

