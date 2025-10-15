Легионер Руха может не доиграть сезон во Львове
На игрока есть спрос в УПЛ
около 1 часа назад
Бабукар Фаал / Фото - Рух Львов
Нападающий Руха Бабукар Фаал уже этой зимой может покинуть львовскую команду, сообщает «ТаТоТаке».
За 22-летним гамбийцем активно следит ЛНЗ, где игрок может воссоединиться с тренером Виталием Пономаревым, которого знает по работе с Рухом.
В текущем сезоне Фаал провел в футболке Руха 10 матчей: 4 гола.
За неполный год в Украине Бабукар сыграл в составе желто-черных 22 матча: 7 голов, 1 ассист.
Контракт Бабукара с Рухом действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 450 тысяч евро.
Поделиться