Кривбасс объявил о прекращении сотрудничества с легионером
Клуб сделал заявление
около 22 часов назад
Фото - ФК Кривбасс
Кривбасс сообщил, что полузащитник Хрвое Илич покинул клуб.
«ФК Кривбасс благодарит Хрвоє за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении пресс-службы криворожцев.
Хорватский хавбек выступал за Кривбасс с июля 2023 года. Сыграл 45 матчей, забил 6 голов.
После шести сыгранных туров Кривбасс занимает четвертую строчку в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 12 очков.
