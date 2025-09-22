Голкипер Кривбаса Александр Кемкин сообщил, что главный тренер Патрик ван Леувен предоставил команде два выходных после матча шестого тура украинской Премьер-лиги против Эпицентра (5:4). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Это какое-то безумие для болельщиков. Думаю, это очень интересный матч. Но для меня это не очень хорошо, потому что я не люблю пропускать так много мячей. Нужно работать над обороной, над своей работой – это моя зона ответственности. Будем с каждым матчем становиться лучше.

Сэйв при счёте 5:4? Это топ-эмоции, потому что ради этих эмоций я играю в футбол. Я хочу приносить результат команде, хочу делать разницу на футбольном поле. Так что сегодня это удалось сделать.

Мы в Чернигове провели очень тяжёлый матч. Все ребята старались выиграть, отдавали всё на поле. Но сегодня мы, я считаю, сделали работу над ошибками. В Чернигове мы не забили очень много мячей, и сегодня это исправили. Ван Леувен похвалил нас, дал два выходных и сказал, что в эти два дня он не хочет никого видеть.