Пресс-служба УАФ сообщила, что Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ засчитал Кривбасу техническое поражение со счетом 0:3 в матче 1/16 финала Кубка Украины против Чернигова, который состоялся 17 сентября 2025 года.

Решение связано с нарушением регламента: в ходе встречи на поле одновременно находилось более семи легионеров в составе криворожского клуба.

Фактически Кривбасс прошел Чернигов по пенальти (1:1, 3:1), однако этот результат был аннулирован. Жеребьевка следующего этапа Кубка состоится в пятницу, 26 сентября, начало процедуры запланировано на 13:00.