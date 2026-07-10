Полесье готовит трансфер за 1,5 млн евро, клуб завершает переговоры по переходу легионера.
Футболист близок к смене клуба
около 2 часов назадПодписаться в
Журналист Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке сообщил, что Полесье завершает трансфер 23-летнего венесуэльского опорного полузащитника Кривбаса Андруса Араухо.
«По нашей информации, Полесье вошло в процесс переговоров с Араухо. Сейчас, насколько я понимаю, агенты, сам футболист и клубы согласовывают какие-то последние нюансы. На следующей неделе ожидается уже медосмотр, если все пойдет гладко. Я думаю, что в случае с Араухо Полесье уложится в максимум 1,5 млн евро».
Араухо в прошлом сезоне провел за Кривбасс 28 матчей, в которых отдал три результативные передачи.
Его контракт с криворожским клубом действует до 30 июня 2030 года, а авторитетный портал Трансфермаркт оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.