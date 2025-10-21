Кривбасс убедил скандального легионера вернуться в Украину
Рафаэл Бандейра / Фото - ФК Кривбасс
Защитник Кривбаса Рафаэль Бандейра вернулся в расположение команды Патрика ван Леувена, сообщает Insde UPL.
Португальский легионер летом требовал от руководства его отпустить, однако интересных предложений по нему так и не поступило.
На данный момент Кривбас возглавил турнирную таблицу УПЛ. Пока что криворожане опережают Шахтёр на одно очко, а Динамо - на два.
