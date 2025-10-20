Сергей Стаднюк

Главный тренер Карпат Владислав Лупашко может вскоре покинуть команду. Об этом сообщает Sport Arena.

Источник намекает, что причиной могут быть последние результаты львовян. После прошлого сезона, когда зелено-белые боролись за еврокубковую зону и завершили чемпионат на шестой позиции, нынешнее выступление команды выглядит значительно слабее. Карпаты занимают десятое место, демонстрируя нестабильные результаты — чередуя победы с неудачами. В частности, дома команда потеряла очки в матчах с Полтавой (1:1) и Эпицентром (1:3).

38-летний Лупашко возглавил Карпаты летом 2024 года после работы в Ингульце. Под его руководством львовяне уже потерпели второе поражение в сезоне при пяти ничьих. Следующее испытание – львовское дерби против Руха, которое состоится 25 октября.

