Один из самых молодых тренеров УПЛ может остаться без работы
Назван профессионал, который рискует покинуть свою должность раньше Шовковского
18 минут назад
Главный тренер Карпат Владислав Лупашко может вскоре покинуть команду. Об этом сообщает Sport Arena.
Источник намекает, что причиной могут быть последние результаты львовян. После прошлого сезона, когда зелено-белые боролись за еврокубковую зону и завершили чемпионат на шестой позиции, нынешнее выступление команды выглядит значительно слабее. Карпаты занимают десятое место, демонстрируя нестабильные результаты — чередуя победы с неудачами. В частности, дома команда потеряла очки в матчах с Полтавой (1:1) и Эпицентром (1:3).
38-летний Лупашко возглавил Карпаты летом 2024 года после работы в Ингульце. Под его руководством львовяне уже потерпели второе поражение в сезоне при пяти ничьих. Следующее испытание – львовское дерби против Руха, которое состоится 25 октября.
Ранее Лупашко прокомментировал сенсационное поражение от новичка украинской Премьер-лиги.
Поделиться