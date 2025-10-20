Вингер Руха Илья Квасница назвал незаслуженным поражение в матче девятого тура УПЛ против Кривбаса (1:2).

Фортуна в этот раз явно была на стороне гостей. Они реализовали почти все созданные голевые моменты, мы же очень часто ошибались с выгодных позиций. По количеству ударов «Рух» значительно превосходил «Кривбасс», но футбол — это не бокс, где в приоритете нанесенные «удары».

То, что «Рух» постепенно возвращает свои боевые кондиции — однозначно. На высоком уровне мы провели матч 8-го тура с «Колосом», в розыгрыше Кубка Украины нанесли поражение амбициозному «Полесью». И даже в проигранном поединке в чемпионате с «Кривбассом» львовяне заслуживали лучшей доли.

Не хватает стабильности. В команде много молодежи, а ей еще не хватает умения проводить хотя бы несколько матчей подряд на одном дыхании. Но это дело наживное.

Важно, что возвращаются из лазарета ведущие игроки — Марко Сапуга, Эдсон. Это сделает более острой конкуренцию за место в стартовом составе. Очень хочется уже в ближайших турах покинуть зону вылета.