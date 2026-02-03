Лидер Барселоны пропустит матч Кубка Испании
Бразилец повредил мышцу правого бедра
около 2 часов назад
Рафінья/фото: Барселона
Нападающий Барселоны Раффинья попал в лазарет перед матчем 1/4 финала Кубка Испании против Альбасете.
Медики клуба выявили у бразильца растяжение мышцы правого бедра, поэтому он пропустит кубковую игру для безопасности здоровья.
Ожидается, что восстановление игрока займет около недели. В текущем сезоне Раффинья провел 22 матча, забив 13 голов и оформив пять результативных передач.
