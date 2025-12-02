Реал снова не смог одержать победу в чемпионате Испании, завершив матч против Жироны вничью 1:1. Это уже третья подряд ничья мадридцев в Ла Лиге, из-за чего команда потеряла первое место, пропустив вперед Барселону.

По информации журналиста Пепе Альвареса, в клубе серьезно задумались над возможностью увольнения главного тренера Хаби Алонсо. Сообщается, что будущее наставника решится в ближайших встречах, и руководство Реала внимательно будет следить за результатами.

На случай смены тренера президент клуба Флорентино Перес имеет только одного кандидата — Зинедин Зидан, который уже ранее возглавлял мадридцев. Однако на данный момент эта информация не подтверждена ведущими изданиями.

Хаби Алонсо возглавил Реал в начале лета, сменив Карло Анчелотти. Уже 3 декабря команда проведет выездной матч против Атлетика Бильбао — встреча, которая может определить дальнейшую судьбу тренера.