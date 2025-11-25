По информации журналиста Экрема Конура, мюнхенская Бавария активно работает над продлением контракта с французским защитником Дайо Упамекано. Однако сам игрок имеет другой приоритет — переход в мадридский Реал.

Источник сообщает, что именно мадридский клуб является основным вариантом для продолжения карьеры защитника. Интерес также проявляют Ливерпуль и ПСЖ.

В текущем сезоне 27-летний Упамекано провел 15 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с Баварией действителен до середины 2026 года, а его оценочная стоимость по данным Transfermarkt составляет 60 миллионов евро.