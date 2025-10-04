Павел Василенко

Челси победил Ливерпуль со счетом 2:1 в седьмом туре Английской Премьер-лиги, что стало третьим подряд поражением подопечных Арне Слота во всех турнирах.

Хозяева поля вышли вперед на 14-й минуте матча, когда Кайседо блестяще забил издалека.

Затем тренер Ливерпуля сделал несколько изменений, которые дали результат на 63-й минуте матча. Собослаи прострелил с правого фланга, Исак мастерски опустил мяч на Гакпо, который без труда сравнял счет.

До конца матча синим удалось вырвать победу благодаря голу Эстевана на 96-й минуте матча.

Челси занимает шестое место в турнирной таблице с 11 очками после семи сыгранных туров, тогда как Ливерпуль опустился на вторую позицию с 15 очками, отставая на одно очко от лидера Арсенала.

АПЛ, 7-й тур

Челси – Ливерпуль – 2:1

Голы: Кайседо, 14, Эстеван, 90+6 – Гакпо, 63.