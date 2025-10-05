Капитан Ливерпуля Вирджил ван Дейк поделился своими впечатлениями после выездного поражения от лондонского Челси (1:2) в матче седьмого тура чемпионата Англии.

«Вторая половина игры была довольно открытой для обеих команд. Все могло сложиться как угодно. Конечно, мы пытались выиграть, как всегда стараемся, и в итоге, конечно, неприятно пропускать такой поздний гол.

Возможно, это немного типично для нас, ведь мы забивали много поздних голов в начале сезона, а теперь дважды в разных матчах пропустили в конце — это не самое приятное чувство, да и проигрыш тоже неприятен.

Я много раз говорил, что этот сезон будет сложным для нас, не только из-за того, что происходит на поле, но и из-за того, что происходит вне его. Никто не говорил, что он будет легким, без проблем. Всегда будут взлеты и падения по многим причинам, о которых мы не должны забывать. И все, что мы должны делать, это держаться вместе. И да, дальше матчи сборных, а потом сосредоточимся на очень важном матче на «Энфилде», – сказал ван Дейк.