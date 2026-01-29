Павел Василенко

Кризис в мадридском Реале становится все более очевидным. «Королевский клуб» имел реальный шанс досрочно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, но поездка в Лиссабон завершилась настоящим шоком. Ведя в счете 1:0, мадридцы развалились после перерыва и потерпели болезненное поражение от Бенфики – 2:4. В итоге Реал вынужден проходить через плей-офф, где его потенциальными соперниками станут либо сама Бенфика, либо норвежский Буде-Глимт. Окончательные пары определит жеребьевка в пятницу, 30 января.

Ситуация внутри клуба выглядит тревожно. После серии неудачных результатов был уволен Хаби Алонсо, и его место занял Альваро Арбелоа. Однако быстрого эффекта это решение не принесло, и будущее нового тренера уже находится под сомнением.

После поражения в Португалии атмосфера в раздевалке была крайне напряженной. По информации испанских СМИ, президент клуба Флорентино Перес лично вмешался в ситуацию и провел жесткий разговор с пятью игроками, оставшись недоволен их отношением и поведением. Особое внимание, по данным Cadena SER, было уделено Джуду Беллингему. Перес упрекнул англичанина в недостатке лидерства на поле и прямо дал понять, что ожидает от него роли настоящего лидера команды.

Недовольство усиливается еще и тем, что Реал не завоевывал ни одного крупного трофея с сезона 2023/24. В воскресенье мадридцев ждет очередное испытание – домашний матч против Райо Вальекано.