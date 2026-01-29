28 января завершился групповой турнир Лиги чемпионов 2025/26. 24 клуба сформировали сетку плей-офф.

Бенфика Анатолия Трубина и Георгия Судакова в 1/16 финала встретится с Буде-Глимт. Победитель этой пары попадет на более сильную команду в противостоянии Интер - Реал другого украинца Андрея Лунина.

Карабах Алексея Кащука сыграет против Монако, а в 1/8 финала чемпион Азербайджана может встретиться с победителем пары ПСЖ - Ньюкасл.

Олимпиакос Романа Яремчука в 1/16 финала померяется силами с Боруссией Д, а в следующем раунде может встретиться с Аталантой или Баером.

