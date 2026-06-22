Сергей Разумовский

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса оставил свою должность и завершил сотрудничество с Украинской ассоциацией футбола. Об этом официально сообщила пресс-служба УАФ.

Соглашение испанского специалиста с УАФ было рассчитано до июня 2026 года. Судя по всему, стороны решили не продлевать контракт после его завершения.

Мельгоса возглавил молодежную сборную Украины в июле 2023 года. За время работы с командой он сумел вывести сине-желтых в финальную часть молодежного чемпионата Европы 2025 года. В то же время последние результаты команды вызвали немало вопросов и в конечном итоге привели к изменениям на тренерском мостике.

Нынешний отборочный цикл к Евро-2027 складывается для украинской молодежки непросто. После нескольких туров команда занимает лишь третью позицию в своей группе. Отставание от второй строчки, которую занимает сборная Турции, составляет три очка. Кроме того, сборная Хорватии имеет матч в запасе и в случае победы может практически лишить украинцев шансов на первое место.

Статистика последних матчей также не добавляет оптимизма. Если учитывать как официальные, так и товарищеские встречи, молодежная сборная Украины одержала лишь одну победу в последних восьми поединках. Единственный успешный результат был зафиксирован в отборочном матче против Венгрии.

Кроме того, украинцы уступили в контрольных встречах Албании (0:2), США (1:3) и Японии (0:3). Также команда потерпела поражения в квалификационных матчах против Хорватии и Турции с одинаковым счетом 0:1. Еще одним неприятным результатом стала ничья с Литвой (1:1), которую многие расценили как неожиданную потерю очков.

Кто станет следующим наставником молодежной сборной Украины, пока неизвестно. Среди возможных кандидатов в СМИ упоминался нынешний главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко, однако официальных решений по этому поводу пока не объявляли.