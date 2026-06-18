Сергей Разумовский

Аякс завершает сотрудничество с украинским полузащитником Александром Зинченко. О серьезных кадровых изменениях в амстердамском клубе сообщает Voetbal Nieuws со ссылкой на спортивного директора Йорди Кройфа.

По информации источника, Аякс официально попрощался сразу с двумя футболистами - Ваутом Вегхорстом и Зинченко. Оба игрока получили статус свободных агентов и теперь могут самостоятельно выбирать новые клубы для продолжения карьеры.

Для Зинченко этот этап в Нидерландах оказался крайне коротким. Универсал сборной Украины присоединился к Аяксу зимой 2026 года, однако уже во втором матче за амстердамский клуб получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона.

Контракт украинца с Аяксом был рассчитан до конца июня 2026 года, однако стороны, очевидно, решили не продолжать сотрудничество. Теперь Зинченко может рассматривать варианты продолжения карьеры в другой команде на правах свободного агента.