Павел Василенко

Шон Дайч, который ранее тренировал украинского защитника Виталия Миколенко в Эвертоне, ведет переговоры с Ноттингем Форест о должности главного тренера на продвинутых стадиях, но другие кандидаты еще не исключены из гонки.

Бывший менеджер Манчестер Сити Роберто Манчини также провел позитивные переговоры о замене Андже Постекоглу, который был уволен лишь на 18-й минуте после поражения от Челси со счетом 3:0 в субботу.

Руководство клуба также проявило интерес к итальянскому тренеру Лучано Спаллетти, но, по данным Sky Italia, он больше не рассматривается. Бывший тренер Олимпиакоса Педро Мартинс, который сейчас работает в Катаре, также рассматривался как один из вариантов, но не возглавит команду.

Хотя Манчини еще не полностью вышел из поля зрения клуба, Sky Sports News сообщает, что бывший тренер Эвертона Шон Дайч является главным фаворитом и может быть назначен как можно скорее, если владелец Эвангелос Маринакис решит, что он именно тот человек, который должен заменить Постекоглу.

Австралиец Постекоглу, который не смог выиграть ни одного из восьми матчей под руководством Ноттингем Форест, был уволен через 19 минут после финального свистка в матче против Челси на «Сити Граунд».

Решение о том, кто будет его преемником, полностью зависит от Маринакиса, который уже ищет своего третьего главного тренера в этом сезоне в Ноттингем Форест, за который выступает украинский защитник Александр Зинченко.