Сергей Стаднюк

Главный тренер Ноттингем Форест Эндж Постекоглу отправился в отставку. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

60-летний австралиец возглавил команду 9 августа 2025 года. Однако с тех пор клуб не одержал ни одной победы. В пассиве команды украинца Александра Зинченко две ничьи и шесть поражений в восьми матчах.

Последней каплей стал разгром 18 октября от Челси со счетом 0:3. После этого руководство приняло решение о переменах. Клуб начинает поиск нового наставника, однако пока решило воздержаться от комментариев.

Футбольный клуб Ноттингем Форест подтверждает, что после серии неудачных результатов и выступлений Анже Постекоглу освобожден от должности главного тренера с немедленным вступлением в силу. Клуб в настоящее время не будет давать дополнительных комментариев. Ноттингем Форест

