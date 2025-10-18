Второго сезона не будет. Зинченко остался без тренера официально
Ноттингем Форест уволил с поста наставника действующего победителя еврокубка
18 минут назад
Главный тренер Ноттингем Форест Эндж Постекоглу отправился в отставку. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
60-летний австралиец возглавил команду 9 августа 2025 года. Однако с тех пор клуб не одержал ни одной победы. В пассиве команды украинца Александра Зинченко две ничьи и шесть поражений в восьми матчах.
Последней каплей стал разгром 18 октября от Челси со счетом 0:3. После этого руководство приняло решение о переменах. Клуб начинает поиск нового наставника, однако пока решило воздержаться от комментариев.
Футбольный клуб Ноттингем Форест подтверждает, что после серии неудачных результатов и выступлений Анже Постекоглу освобожден от должности главного тренера с немедленным вступлением в силу. Клуб в настоящее время не будет давать дополнительных комментариев.
