Павел Василенко

Будущий матч Ноттингем Форест против Челси может стать последним для Анге Постекоглу. По данным BBC, Ноттингем Форест уже определил троих потенциальных преемников австралийца.

Постекоглу возглавил Ноттингем в начале сентября, но пребывание австралийца на посту пока что является большим разочарованием.

В семи матчах команда, за которую выступает украинский защитник Александр Зинченко, под его руководством не смогла одержать ни одной победы. В субботу Ноттингем примет Челси. Если они снова не смогут одержать победу, команда потерпит очередную смену тренера.

В BBC нет сомнений по этому поводу. По данным источника, клуб имеет троих кандидатов на его замену.

Руководство Ноттингема стремится нанять тренера, который будет отдавать приоритет более прагматичному стилю игры. Марку Силва из Фулхэма является одним из главных кандидатов. Однако, за его трансфер потребуется немалая сумма, а его контракт с лондонцами действует только до июня.

Возможно, что Стив Купер, который вывел клуб в АПЛ в 2022 году и недавно возглавил датский Брённбю, вернется в Ноттингем. Третьим вариантом является назначение Шона Дайча.