Сергей Стаднюк

В восьмом туре английской Премьер-лиги Челси на выезде разгромил Ноттингем Форест.

После безголевого первого тайма лондонцы открыли счёт в начале второй половины – отличился Ачемпонг. А уже через три минуты Нету удвоил преимущество гостей.

Точку в матче поставил Джеймс, который в конце реализовал свою возможность. Хозяева завершили игру вдесятером после удаления Гюсто на 87-й минуте.

Это поражение может иметь серьёзные последствия для Ноттингема. Ведь сообщалось, что главный тренер команды Эндж Постекоглу будет уволен в случае неудачи в поединке против «синих».

Защитник «лесников» Александр Зинченко с оценкой 7.1 стал одним из лучших игроков своей команды вместе с Гадсоном-Одои. Украинец 47 раз встречался с мячом, отдал 21 из 29 точных передач, трижды удачно пошёл в подкат и выиграл 5 из 7 единоборств на земле.

Челси набрал 14 очков и вошёл в зону Лиги чемпионов. Ноттингем остался с 5 баллами, рискуя уже сегодня опуститься в зону вылета.

АПЛ, восьмой тур

Ноттингем Форест – Челси 0:3

Голы: Ачемпонг, 49, Нету, 52, Джеймс, 84

Ноттингем: Селс, Вильямс, Миленкович, Мурильо (Савона, 74), Морату, Зинченко (Вуд, 74), Луиз (Гадсон-Одои, 53), Сангара, Андерсон, Гиббз-Уайт, Авонии (Жезус, 46)

Челси: Санчес, Джеймс, Ачемпонг (Адарабийо, 81), Чалоба, Кукурелья, Гюсто, Лавия (Кайседо, 46), Нету (Эстевау, 78), Сантос (Гиу, 46), Гарначо (Гиттенс, 46), Педро

Предупреждения: Морату (41), Жезус (81) – Гюсто (54), Эстевау (89), Санчес (90+4)

Удаление: Гюсто (87)

