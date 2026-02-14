Кубок Англии. Челси обеспечил себе путёвку в 5-й раунд
Рексем не отстает
около 2 часов назад
Фото - FA
Кубковый уикенд в Англии стартовал двумя матчами 4 раунда FA Cup.
Хет-трик Нету и гол Эстевана помогли Челси одержать убедительную победу над Халлом.
В параллельном матче Рексем минимально обыграл Ипсвич. Гол Джоша Виндесса впервые с сезона 1996/97 гарантировал команде из Уэльса 1/8 финала.
Кубок Англии. 4 раунд
Халл - Челси 0:4
Голы: Нету, 40, 51, 71, Эстеван, 59
Рексем - Ипсвич 1:0
Гол: Виндесс, 34
Поделиться