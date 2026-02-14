Недавно завершились несколько матчей 4 раунда Кубка Англии.

Главная сенсация предыдущего раунда Маклсфилд, который выбил из турнира действующего обладателя трофея Кристал Пэлас, вышел победителем в противостоянии с Бернли. Команда 6 дивизиона во второй раз подряд выбивает представителя АПЛ.

В параллельном матче Ман Сити дома обошелся без разгрома. В матче против Салфорда из Лиги 2 хватило двух голов, чтобы гарантировать себе выход в 1/8 финала.

Предлагаем ознакомиться с другими результатами матчей субботы.

Кубок Англии. 4 раунд

Бернли - Мансфилд Таун 1:2

Голы: Лоран, 21, - Оутс, 53 Рид, 80

Манчестер Сити – Салфорд 2:0

Голы: Доррингтон, 6 (автогол), Гехи, 81

Норвич - Вест Бромвич 3:1

Голы: Магома, 31, Маджа, 68 – Кр’.сен, 82, Туре, 90+3

Саутгемптон - Лестер 2:1

Голы: Ларин, 45+1, Бри, 109 - Скипп, 52

