Кубок Англии. Клуб 6 дивизиона выбил очередного представителя АПЛ
Обзор матчей 4 раунда
29 минут назад
Недавно завершились несколько матчей 4 раунда Кубка Англии.
Главная сенсация предыдущего раунда Маклсфилд, который выбил из турнира действующего обладателя трофея Кристал Пэлас, вышел победителем в противостоянии с Бернли. Команда 6 дивизиона во второй раз подряд выбивает представителя АПЛ.
В параллельном матче Ман Сити дома обошелся без разгрома. В матче против Салфорда из Лиги 2 хватило двух голов, чтобы гарантировать себе выход в 1/8 финала.
Предлагаем ознакомиться с другими результатами матчей субботы.
Кубок Англии. 4 раунд
Бернли - Мансфилд Таун 1:2
Голы: Лоран, 21, - Оутс, 53 Рид, 80
Манчестер Сити – Салфорд 2:0
Голы: Доррингтон, 6 (автогол), Гехи, 81
Норвич - Вест Бромвич 3:1
Голы: Магома, 31, Маджа, 68 – Кр’.сен, 82, Туре, 90+3
Саутгемптон - Лестер 2:1
Голы: Ларин, 45+1, Бри, 109 - Скипп, 52