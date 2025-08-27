Кубок английской лиги. Двое украинцев вышли в следующий раунд
Результаты матчей 2 раунда
около 1 часа назад
Вчера состоялись матчи 2 раунда Кубка английской лиги, в которых сыграли трое украинцев.
Хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк попал под ротацию лондонского клуба в матче против Борнмута (2:0). Игрок национальной сборной Украины вышел на поле под конец встречи.
В составе Линкольна дебютировал воспитанник Карпат и Руха Иван Варфоломеев, который помог новой команде пройти Бертон (1:0). Игрок молодежной сборной Украины отыграл 83 минуты.
Долгожданный дебют Максима Толаверова в Сток Сити обернулся вылетом от Бредфорда (0:2). После часа на поле украинца заменили.
Сандерленд по пенальти уступил Хаддерсфилду (1:1, 5:6 по пенальти). Тимур Тутеров провел матч в запасе. Назарий Русин остается вне заявки новичка АПЛ.
Матчи 3 раунда Кубка английской лиги 2025/26 состоятся 15 и 22 сентября. Клубы, которые участвуют в ЛЧ или ЛЕ, не могут встретиться между собой в третьем раунде Кубка лиги.