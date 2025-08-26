Владимир Шепелев приблизился к переходу в Полесье полузащитника Владимира Шепелева, который находится в статусе свободного агента.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Шепелев несколько дней назад хавбек был близок к заключению контракта с одним из чешских клубов. Однако резко изменил своё решение.

Шепелев весной помог Ротаню привести Александрию к серебряным наградам УПЛ прошлого сезона. С лета футболист находится без клуба.

