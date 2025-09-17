Кубок английской лиги. Ярмолюк помог Брентфорду пробиться в 1/8 финала
Все решилось в серии пенальти
13 минут назад
Хавбек сборной Украины Егор Ярмолюк помог Брентфорду выйти в следующий раунд Кубка английской лиги.
Лондонская команда дома встречалась с Астон Виллой. Основное время игры завершилось со счётом 1:1.
В составе обеих команд отличились Хикки и Эллиот в каждом из таймов.
Игра перешла в серию послематчевых пенальти, в которой наиболее точными оказались хозяева. Бирмингемцы дважды промахнулись с отметки, что поставило крест на продолжении борьбы за трофей.
Ярмолюк в матче против Астон Виллы провел 90 минут и реализовал четвертый удар в послематчевой лотерее.
Кубок английской лиги. 1/8 финала
Брентфорд - Астон Вилла 1:1 (4:2 по пенальти)
Голы: Хикки, 57 - Эллиотт, 43
