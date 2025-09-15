Главный тренер Тоттенхэма Томас Франк перед матчем стартового тура общего этапа Лиги чемпионов против Вильярреала высказался по поводу своего дебюта в данном турнире. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Завтра меня ждет первый матч в Лиге чемпионов в качестве тренера. Это невероятный опыт и фантастическая возможность. Впереди важный вечер. Знаем, что наши болельщики с нетерпением ждут матча. Это будет что-то особенное. Я с нетерпением жду гимн Лиги чемпионов и начала встречи. Затем полностью сосредоточусь на игре.

Я очень уважаю Марселино, считаю, что он отлично справился со своей работой. Его команда хорошо структурирована, хорошо организована и стремится играть первым номером. Я впечатлен увиденным. Нас ждет серьезное испытание.

Что касается формата, я всегда открыт к различным новшествам. В прошлом году я наблюдал за турниром со стороны, теперь нужно попробовать и прожить это. Выглядит интересно и многообещающе. Не имеет значения, какой формат. Завтра матч Лиги чемпионов, и мы сделаем все возможное, чтобы выиграть его.